​​​​​​​معاهد الشهيدة فيان آمارا تخرّج الدفعة الأولى من طلبتها في الشهباء

هذا وافتتحت معاهد الشهيدة فيان آمارة أبوابها في 2019 لتستقبل عشرات الطلبة من إقليم عفرين الذين أكملوا دراستهم في مقاطعة الشهباء، حيث دشنت 4 معاهد وهي " معلم صف والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء لتضاف بعدها أقسام أخرى كقسم الطب (المعهد الطبي) وقسم الأدب الكردي.

وبعد تلقي ما يقارب 50 طالب وطالبة تعليمهم في الأقسام المذكورة على مدار عامين، تمكن 43 طالب وطالبة من التخرج.

ونظمت إدارة معاهد الشهيدة فيان آمارا حفلة تخرج شارك فيها العشرات من الطلاب والمعلمين وذوي الطلاب وأعضاء مجلس عوائل الشهداء وأعضاء الكومينات والمجالس لمقاطعة الشهباء، وذلك في ساحة المعهد الواقع في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

الحفلة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلا ذلك كلمة العضو في هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين عمر أحمد أكد فيها بأن مخططات الاحتلال التركي تفشل في إنهاء مقاومة الأهالي في عفرين والشهباء " إننا اليوم أثبتنا للمحتل التركي ومرتزقته بأننا نقاوم ونواجه أطماعهم الاحتلالية بالفكر الحر ومزقنا مخططاتهم بروح المقاومة والتعلم في المدارس التي كانت قبل ذلك سجناً للأحداث".

وتمنى عمر أحمد في ختام حديثه التوفيق والنجاح لجميع المتخرجين من المعهد.

من جانبها، ألقت بيريفان عمر الإدارية في معاهد الشهيدة فيان آمارة كلمة قالت فيها" إن المحتل التركي سعى منذ اليوم الأول إلى تدمير مدارسنا في عفرين واستهدف العديد من المدارس منها مدرسة جندريسه ومدرسة راجو كما ارتكب العديد من المجازر بحق الطلاب في تل رفعت وفي عفرين".

وتابعت بيريفان عمر حديثها" بعدما خرّجنا أجيالاً من المعلمين والمدرسين في معاهد الشهيدة فيان آمارة في عفرين، عدنا وبإمكانياتنا الضعيفة إلى افتتاح معاهد في سجن كان للأطفال لمتابعة تعليمنا ولنخرج أجيالاً تعلم الأطفال معنى المقاومة والصمود في وجه المخططات الاحتلالية".

وأنهت بيريفان عمر حديثها قائلة "بروح المقاومة التي عشناها على مدار عامين وتمسك الطلبة بدراستهم رغم الظروف الصعبة سنحرر عفرين ونطرد الاحتلال ومرتزقته خارجها".

من ثم تم توزيع شهادات المتخرجين، وتمكن الطالب علي كدرو من نيل التفوق بدرجة الأول على دفعته في قسم الفيزياء والكيمياء، كما تمكنت الطالبة عليا حسكو من نيل التفوق على قسمها في الرياضيات والطالبة فداء حيدر نالت التفوق في العلوم أما الطالبة شرفين محمد فتمكنت من التفوق بدرجة الأولى على قسمها في معلم الصف.

لتقدم بعدها فرقة كردستان خمكين للرقص والتابع لمركز الثقافة والفن لناحية الأحداث عروضاً من الرقص الفلكلوري.

(سـ)

ANHA