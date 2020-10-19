​​​​​​​معاهد أبحاث إمارتية، أمريكية وإسرائيلية تقيم شراكة استراتيجية

وأعلنت المعاهد الثلاثة"مجلس الأطلسي" في العاصمة الأميركية واشنطن، و"مركز الإمارات للسياسات" في أبوظبي، و"معهد دراسات الأمن القومي" في تل أبيب، خلال بيان مشترك عن شراكتها في مجال الأبحاث والدراسات.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توقيع البحرين وإسرائيل، أمس الأحد، سبع مذكّرات تفاهم، في إطار اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وقالت المعاهد الثلاثة في بيانها: "إننا نعتقد أن هناك دوراً حيوياً لمراكز البحوث والدراسات لدعم مسارات السلام. وستعمل شراكتنا على توفير الأسس لـ(سلام دافئ)، وتعظيم إمكانيات هذه المعاهدة في تعزيز العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية، والاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وبحسب البيان فإن هذه الشراكة ستكون محطَّ تركيز مؤسسات ومراكز الفكر العالمية التي تسعى إلى المساهمة في تنمية العلاقات الإماراتية – الإسرائيلية.

وأكدت المعاهد الثلاثة أنها ستعمل على جمع كبار الخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية للمساهمة في تحديد القضايا التي تُشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المُشتركة، وفرص التجارة والاستثمار المتبادل، وسبل التعاون في مجال تقنيات الفضاء الإلكتروني والرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة والسياحة والشؤون الدينية والثقافية والأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة المُتجددة.

وستعمل المعاهد على "إعداد إنجازات السياسات، والمشاركة في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية – الإسرائيلية" وفق ما جاء في البيان.

ويذكر أن كل من الإمارات والبحرين وقعتا بشكل رسمي مع إسرائيل اتفاق سلام في الـ15 آب/ أغسطس الماضي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

(س ر)