​​​​​​​ما يقارب 50 حزباً ومنظمة سياسية يطالبون سلطات الإقليم برفع الحصار عن مخمور

وشارك في الرسالة أحزاب ومنظمات سياسية كردستانية في كردستان والمهجر، وجرى تسليمها إلى ممثلية حكومة إقليم كردستان في برلين، ومكتب الحكومة في إقليم كردستان.

حيث ناشدت الرسالة في مطلعها كلاً من "السيد مسعود البرزاني، رئيس برلمان إقليم كردستان، رئيس إقليم كردستان، رئيس حكومة إقليم كردستان وسلطات إقليم كردستان" لرفع الحصار عن مخيم مخمور في أقرب وقت.

ووصفت الرسالة أوضاع سكان مخمور بالسيئة، وأنهم "يعيشون في ظروف صعبة، وحياتهم في خطر بسبب الإمكانات الضعيفة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصبح يشكل وباءً عالمياً."

يذكر أن أبرز الأحزاب المشاركة في الرسالة هي "الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير، مؤتمر المجتمع الكردستاني – أوروبا، حركة المرأة الكردستانية – أوروبا، حزب الكادحين، حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية، حركة حرية المجتمع الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، حزب اليسار الكردي، البارتي الديمقراطي الكردستاني، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، حزب اليسار الديمقراطي، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، حزب الوفاق الكردي، حزب الخضر الكردستاني، الحزب الإسلامي الكردستاني، الحزب الشيوعي الكردستاني، جمعية الديمقراطية والحرية لشرقي كردستان، جمعية المرأة في شرقي كردستان" وغيرها.

المصدر: روج نيوز