​​​​​​​ما وضع العاملات اللواتي أُصبن جراء قصف الاحتلال التركي؟

قصف جيش الاحتلال التركي قرية البشيرية شرق ناحية زركان، التابعة لمقاطعة الحسكة، ما أسفر عن إصابة 5 عاملات كن يعملن في جني القطن وهن ركسة صالح فواز (50 عاماً)، خديجة عيدان التمر (40 عاماً)، فرح عدنان (25 عاماً)، زينة حمود (20 عاماً)، جمانة حماد.

ونتيجة القصف بترت ساق المصابة فرح عدنان، أما حالة الأخريات فمستقرة، حسب ما أوضحه الكادر الطبي في المشفى.

قالت المصابة خديجة عيدان التمر "نحن عاملات نعمل في جني القطن في قرية البشيرية شرق ناحية زركان، وفي ساعات الصباح قصف الطيران التركي المنطقة وعلى إثره أصيبت مع صديقاتي في العمل".

(م ح)

ANHA