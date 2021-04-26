​​​​​​​مع تحرير حي طي بدأت مؤسسة كهرباء قامشلو بتخديم الحي

مع بدء عودة أهالي حي طي في مدينة قامشلو إلى منازلهم، بعد أن حررت قوى الأمن الداخلي الحي من مرتزقة "الدفاع الوطني" باشرت مؤسسة الكهرباء بالدخول إلى الحي والمباشرة بإعادة تأهيل شبكة الكهرباء المتضررة في الحي.

وأفاد مراسلنا أن ٤ آليات تابعة لمؤسسة الكهرباء في مدينة قامشلو التابعة للإدارة الذاتية دخلت الحي، وبدأت بتسجيل الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية من سقوط أعمدة وقطع خطوط التوتر.

وأشار مراسلنا إلى أن عملية متابعة وتسجيل الأضرار رافقها أيضاً صيانة أولية للخطوط العامة التي قطعت جراء الاشتباكات الأخيرة في الحي .

وفي هذا السياق قال الرئيس المشترك لمديرية الكهرباء في إقليم الجزيرة أكرم سليمان لوكالتنا إن الأضرار التي لحقت الشبكة الكهربائية في الحي وصلت إلى ٣٠ بالمئة، وأن العمل بدأ لإعادة تأهيل الشبكة وصيانة الأضرار.

وأضاف سليمان أن المديرية استنفرت كل طواقهما لصيانة الأضرار وإعادة الشبكة للخدمة بأسرع وقت لأهالي حي الطي.

وكانت قد سمحت قوى الأمن الداخلي منذ صباح اليوم الاثنين للأهالي بالعودة إلى الحي بعد انتهاء الاشتباكات وطرد مرتزقة "الدفاع الوطني" من الحي.

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ANHA