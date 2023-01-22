​​​​​​​ما سبب انهيار المبنى السكني في الشيخ مقصود؟.. شهود يتحدثون

تسبب انهيار مبنى سكني على رؤوس ساكنيه بفاجعة راح ضحيتها إلى هذه اللحظة، 15 شخصاً بينهم 5 أطفال ومثلهم من النساء إلى جانب جريحين مع وجود مفقودين تحت الأنقاض، ولا يزال البحث عنهم جارياً من قبل فرق الإنقاذ والطوارئ بالتعاون مع المئات من الأهالي؛ لانتشالهم.

للبحث في حيثيات الموضوع، التقى مراسلنا مع عدد من ذوي الضحايا.

تصدعات ناتجة عن هجمات مرتزقة الاحتلال التركي

وقال المواطن أيمن إيبو، إن أولاد عمه وزوجة عمه ما زالوا تحت الأنقاض، باستثناء ابن عمه، مصطفى إيبو (17 عاماً) الذي أًسعف إلى مشفى الشهيد خالد فجر، وهو المشفى الوحيد في الحي.

وحسب إيبو، فإن أقربائه المفقودين هم: ظريفة إيبو (33 عاماً)، جانكيز إيبو (14 عام)، أولفيان إيبو (13 عام)، وهم من قرية "قره تبه" التابعة لناحية شرا، هجروا على يد جيش الاحتلال التركي؛ إبان احتلال عفرين.

وأشار إيبو إلى أنه كان يزورهم دائماً، منوهاً إلى وجود صدع في أحد جدران المبنى؛ ناتجاً عن سقوط إحدى القذائف التي أطلقها مرتزقة جيش الاحتلال التركي؛ إبان هجماتهم على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية عام 2016.

انخفاض المبنى ما قبل الانهيار

بدورها، قالت المواطنة، شيرين محمد ريحاني، إن ابن عمها، وائل محمد ريحاني (37 عاماً) من قرية "جولاق" التابعة لناحية جندريسه، وزوجته، دعاء سليمان من قامشلو (29 عاماً) لا يزالان مفقوديْن تحت الأنقاض، مع ابنتهما الرضيعة إيفانة وائل ريحاني (20 يوماً).

وأكدت شيرين أن عائلة ابن عمها، كانت قد شكت قبل ثلاثة أيام من الآن من هزات بسيطة في المبنى مع انخفاضه بضع سنتيمترات.

هذا ولم تصدر قوى الأمن الداخلي أي بيان يوضح سبب الانهيار.

(س ر)

ANHA