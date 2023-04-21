​​​​​​​ما رأي واشنطن بمبادرة الإدارة الذاتية؟

في إعلان من تسع نقاط نُشر يوم الثلاثاء، أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التزامها بوحدة أراضي السورية، وأنها مستعدة "للاجتماع وإجراء حوار مع الحكومة السورية وجميع الأطراف".

وشددت المبادرة على أن مثل هذه الجهود لن تتعارض مع الجهود المتعثرة التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع. ومع ذلك، شددت الوثيقة على أن "حل الأزمة السورية يجب أن يتم داخل البلد".

وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد، في مقابلة مع موقع المونيتور الأميركي بأن "الصراع في أوكرانيا إلى جانب التواصل العربي مع الأسد قد غيّر الحسابات"، موضحاً "نريد حواراً سورياً - سورياً. نريد من الجهات الدولية والبيت الأبيض وروسيا أن تدعم هذه المبادرة التي ستجلب الاستقرار والسلام إلى سوريا"، وأكد جيا كرد إن "أي فاعل دولي يضغط علينا لوقف هذه المبادرة يعني أنهم ضد حل الصراع".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للموقع، بخصوص مبادرة الإدارة الذاتية، ولم ينقل أي اعتراضات علنية على دعوات الإدارة للحوار مع دمشق، مطالباً بنقاط حوار دبلوماسية بدلاً من ذلك.

وقال المتحدث: "لقد قرأنا هذه المبادرة ولاحظنا أنها تؤكد على وحدة سوريا كأساس لأي حل سياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي نعتقد أنه يظل الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع في سوريا".

وأشار المسؤول إلى أن "الجهود الأميركية في سوريا تحت إدارة بايدن تركز على استقرار الوضع في سوريا من خلال سياسة استباقية للحفاظ على وقف إطلاق النار، لضمان عدم عودة داعش إلى المنطقة وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية مع متابعة إجراءات المساءلة".

وخلص المسؤول إلى أن "هذه الجهود تركز على مساعدة السوريين في العثور على حياة أكثر استقراراً وأماناً تعزز المرونة في مواجهة نفوذ داعش، مع تهيئة الظروف اللازمة لدفع حل سياسي على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأشارت المونيتور إلى أن الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو أن الإدارة الذاتية مستعدة لاستقبال ملايين السوريين النازحين داخلياً وملايين آخرين غير مرغوب فيهم من قبل الحكومات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا.

وأصرّ جيا كرد على أن الإدارة الذاتية تتصرف من منطلق إنساني بحت.

(م ش)