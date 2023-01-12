​​​​​​​مع قرب ذكرى تأسيس مؤتمر ستار.. احتفالية للنساء في تل حميس

توافدت عشرات النساء وعضوات المؤسسات المدنية في ناحية تل حميس إلى صالة مبنى المركز الثقافي بالناحية والتي علقت فيها صور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار؛ للمشاركة في الاحتفالية السنوية لتأسيس مؤتمر ستار.

بدأت الاحتفالية بوقوف المشاركات دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس أبو جرن التابع لناحية تل حميس، موزة مهاوش، كلمة باركت في مستهلها جميع نساء العالم وخاصة عضوات مؤتمر ستار بقرب حلول الذكرى السنوية لتأسيس المؤتمر.

أشادت موزة بدور مؤتمر ستار في تنظيم النساء على كافة الصعد، مشيرة إلى أن المؤتمر يستمد تنظيمه من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، الذي كان؛ هدفه تحرير جميع النساء من الذهنية الذكورية ليس في شمال وشرق سوريا فقط بل في العالم أجمع.

انتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية من قبل المشاركات.

ومؤتمر ستار أو (اتحاد ستار سابقاً)، ينظم نفسه وفق براديغما القائد عبد الله أوجلان على أساس ديمقراطي إيكولوجي وحرية المرأة، تأسس في 15 كانون الثاني عام 2005، وينشط في مناطق شمال وشرق سوريا، ولبنان وباشور (جنوب كردستان) وأوروبا.

(م ح/ي م)

ANHA