​​​​​​​ما لم تكن هناك خطوة مماثلة ضد تركيا .. قبرص لن تؤيد العقوبات الأوروبية على بيلاروسيا

وقال الدبلوماسي "لإطلاق ملف بيلاروسيا، يجب أن يكون لدينا اتفاق بشأن مقترحاتنا أيضًا"، مضيفًا أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس التقى بتشارلز ميشيل، الذي سيرأس القمة التي تستمر يومين، يوم الأربعاء، وذلك بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتعهد الاتحاد الأوروبي قبل شهر بفرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب مزاعم بتزوير الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان، لكن يستوجب تبني العقوبات الأوروبية ضد بيلاروسيا موافقة جميع دول الاتحاد السبع والعشرين والتي من بينها قبرص.

وتقول قبرص إنها لا تستطيع دعم العقوبات المقترحة ضد مسؤولي بيلاروسيا ما لم يتم اتخاذ إجراء بالتوازي ضد تركيا بسبب نزاع منفصل حول موارد الطاقة أثار التوترات في شرق البحر المتوسط.

ورفض الدبلوماسي انتقادات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن فيتو قبرص على عقوبات بيلاروسيا يقوض مصداقية التكتل في اتخاذ إجراءات السياسة الخارجية في فنائها الخلفي، مشيرًا إلى أن تركيا هي الفناء الخلفي للاتحاد الأوروبي أيضًا.

(م ش)