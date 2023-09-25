​​​​​​​ما لا يقل عن 4850 أرمني يغادرون قره باغ وأردوغان يلتقي علييف

قالت الحكومة الأرمينية في بيان، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 4850 شخصاً غادروا منطقة ناغورني قره باغ في أذربيجان إلى أرمينيا حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت في وقت سابق عن بيان للحكومة الأرمينية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 2900 شخص عبروا من معبر لاتشين إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ حتى الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكان المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرمني أفاد فجر الاثنين بدخول أكثر من 1500 شخص إلى أرمينيا من قره باغ أمس الأحد.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "حتى الساعة 0:00 من اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، دخل 1510 أشخاص إلى أرمينيا من كراباخ. تم تعميم بيانات التسجيل لـ 1060 منهم ويتم تحديد احتياجات 450 شخصا"، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن 1060 شخصاً من القادمين رغبوا في الانتقال إلى أماكن إقامة من اختيارهم، وتم توزيع 557 شخصا على الأماكن التي اقترحتها الحكومة.

بالتزامن، يلتقي رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم، في ناختشيفان الحدودي في أذربيجان.

وقالت الرئاسة التركية، إن الزيارة تستغرق يوماً واحداً، إلى المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في أذربيجان، لبحث الوضع في قره باغ مع علييف.

ووفقاً لما أوردته "بلومبرغ" نقلاً عن الرئاسة التركية، فإن أردوغان "سيفتتح منشأة عسكرية أذربيجانية حديثة، ويحضر مراسم وضع حجر الأساس لخط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي إلى ناختشيفان (قطاع يقع بين أرمينيا وإيران وتركيا)، إذ يساعد خط الأنابيب في تنويع واردات ناختشيفان من الغاز بعيداً عن إيران".

ومن المقرر أن يناقش أردوغان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الشؤون الثنائية والإقليمية وكذلك آخر التطورات في قره باغ، في حين من المتوقع أن يلتقي علييف، برئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في غرناطة بإسبانيا في 5 تشرين الأول المقبل، وفقاً لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وقالت قيادة ناغورني قره باغ، لـ"رويترز"، أمس الأحد، إن الأرمن في قره باغ، والبالغ عددهم 120 ألفاً، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم "لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان"، و"يخشون الاضطهاد والتطهير العرقي وبدأوا في الفرار من المنطقة".

(د ع)