​​​​​​​ما هي حالة الأطفال الأربعة الذين أصيبوا بانفجار قذيفة تركية

أصيب أربعة أطفال وهم؛ سليمان نصر شلو (١١ عاماً)، وبدران نصر شلو (١٥ عاماً)، وعلي محمود شلو (١١عاماً)، وخالد محمود شلو (13 عاماً) من قرية المجيبرة شمال شرق ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، في 3 كانون الأول الجاري، بانفجار قذيفة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، غير متفجرة سقطت في وقت سابق. ونقلوا إلى مشفى الشعب في مدينة الحسكة لتلقي العلاج.

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل متواصل، قرى نواحي تل تمر وزركان، بالأسلحة الثقيلة؛ مستهدفاً المواطنين والمنشآت الخدمية والمراكز الطبية.

وأصيب الطفل سليمان نصر شلو بشظايا في قدمه اليسرى، أما الطفل علي محمود شلو فأصيب في قدمه اليسرى ويده اليمنى، وأكد الممرض في قسم العناية المشددة، أحمد فرحان أن حالتهما الصحية مستقرة، وسيتم تخريجهما اليوم من المشفى.

أما الطفلان، خالد شلو الذي أصيب بشظايا في الرأس، والطفل بدران شلو الذي أصيب بشظايا في البطن، فيخضعان للمراقبة الطبية 48 ساعة، حسب فرحان.

فيما أشار والد الطفلين بدران وسليمان شلو، نصر شلو "أن الاحتلال التركي يستهدف قرى شمال وشرق سوريا بشكل متواصل، ومن ضمنها قرية المجيبرة، وبعض القذائف تسقط ولا تنفجر، ما يشكل خطراً على حياة المواطنين".

(ب ر/م ح)

ANHA