​​​​​​​ما هي عقوبة من يخالف قرار حظر التجوال في شمال وشرق سوريا

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم قراراً حمل الرقم (35)، كشفت فيه عن الإجراءات التي ستُتخذ بحق كل من لن يلتزم بتعميم حظر التجوال في المنطقة.

وجاء في التعميم ما يلي:

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ونظراً للظروف الاضطرارية التي تمر بها مناطق الإدارة الذاتية والعالم من تفشي جائحة فيروس كورونا، قررت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ما يلي:

1ـ يُطلب من كافة المواطنين الالتزام بقرار حظر التجوال، منعاً لأية تداعيات محتملة، وفي حال عدم التقيد سيواجه المخالف العقوبات التالية:

أ- المخالفة للمرة الأولى ـ الغرامة /5000/ ل. س.

بـ المخالفة للمرة الثانية /10000/ ل. س.

ج ـ المخالفة للمرة الثالثة / 15000/ ل.س.

دـ في حال التكرار أكثر من ذلك يتم تغريم المخالف بثلاثة أمثال الغرامة الأخيرة.

2ـ بالنسبة لعدم تقيد الآليات والسيارات يتم فرض العقوبات التالية:

أ ـ الحجز لمدة يوم واحد للمرة الأولى.

ب ـ الحجز لمدة ثلاثة أيام للمرة الثانية.

ج ـ الحجز لمدة أسبوع ودفع غرامة مالية قدرها / 25000/ ل. س للمرة الثالثة.

د ـ وفي حال التكرار أكثر من ذلك يعاقب المخالف بثلاثة أمثال العقوبة الأخيرة.

3ـ يُبلّغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.

ومددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، فترة حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا لمدة 15 يوماً أخرى.

(أ ب)