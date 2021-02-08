​​​​​​​ما هي الدول الأكثر تضررًا بكورونا في الشرق الأوسط؟

وبلغ إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، 129 ألفًا و176 حالة وفاة، و5 مليون و992 ألفًا و454 إصابة، مع نسبة 2.16 في المئة وفيات عامة بين مرضى الفيروس.

وبحسب الرسم البياني لوكالة "فرانس برس" الذي رصد ما تم تسجيله حتى تاريخ 7 شباط / فبراير، احتلت إيران المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط مع تسجيل 58 ألف و469 حالة وفاة، ومليون و466 ألفًا و435 إصابة، مسجلة نسبة 3.99 في المئة وفيات من بين مرضى الفيروس.

وجاء العراق في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الدول تضررًا بجائحة فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، من حيث عدد الوفيات، بوصول عدد إجمالي الإصابات إلى 627 ألفًا و416، والوفيات إلى 13 ألفًا و111، مسجلًا نسبة 2.09 في المئة وفيات من بين مرضى كوفيد – 19.

ويذكر أنّ بعض الدول سجلت نسبة وفيات مرتفعة جدًّا مقارنة بعدد الإصابات، إذ توفي في مصر 5.68 في المئة من المصابين بالفيروس، وفي سوريا توفي 3.75 في المئة، أما اليمن فسجل نسبة 28.9 بالمئة وفيات بين المصابين.

وسجل العالم حتى اليوم إجمالي عدد الحالات 106,042,748 إصابة، و59.1 مليون حالة شفاء، 2,314,602 حالة وفاة.

(د أ)