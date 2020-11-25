​​​​​​​ما هو مضمون ورقة عمل مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات ؟

تستمر أعمال المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات المنعقد في الحسكة بقراءة ورقة عمل ومناقشتها.

وتتضمن الورقة التي قرئت من قبل رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية(مسد)، إلهام أحمد، قائمة مقترحات طُرحت سابقاً خلال الندوات والاجتماعات الجماهيرية التي عقدتها مسد في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

ونصّت الورقة على الآتي:

"بعد تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب، ونتيجة الضرورات الموضوعية الذاتية في شمال وشرق سوريا، واستكمالاً لمشروع الحوار السوري- السوري، عقد مجلس سوريا الديمقراطية 13 ندوة حوارية، وسلسلة لقاءات جماهيرية، وتجسيداً للديمقراطية المباشرة في مختلف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، بهدف ضمان المواطنة المتساوية، وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية، وتطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية، حيث تم طرح العديد من الآراء والمقترحات من ممثلي مختلف المكونات والفعاليات، وبناء على ذلك، نعقد اليوم المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، ونؤكد أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للوصول الى حل سياسي في سوريا بعيداً عن الأجندات الخارجية، وارتكازاً على أسس ومبادئ الديمقراطية والتعددية واللامركزية تحقيقاً للانتقال السياسي في سوريا وفقاً للقرار الأممي 2254 وبما يضمن وحدة الأراضي السورية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلالات وضمان الحريات والحقوق، وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، والعودة الآمنة والطوعية للمهجّرين والنازحين إلى ديارهم، وإنهاء كافة أشكال هندسة التغيير الديمغرافي وإزالة آثارها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والمغيّبين قسراً.

وأجمعت الندوات على ما يلي:

- التأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

- حل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254 والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية.

- متابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطني دون استثناء.

- التحضير لانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية خلال عام.

- إعادة هيكلية بعض مؤسسات النظام الإداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية فيها .

- إعادة تقييم عمل وأداء ومؤهلات موظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الإدارة ورفدها بالتكنوقراط.

- الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة، وقبول الآخر ومكافحة التعصب والتطرف بكل أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني.

- دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف، بمساندة من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار.

- إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته.

- إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.

- مكافحة الفساد وتمكين جهاز الرقابة والتفتيش المركزية في مؤسسات الإدارة الذاتية.

- وضع خطط استراتيجية تنموية للاقتصاد، وتسهيل الاستثمارات وإعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية.

- تأمين الإدارة الذاتية للسلع والمواد الأولية، ومنع الاحتكار ومراقبة الأسواق وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.

- مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك.

تمكين القطاع الزراعي ودعم الفلاحيين، وتوفير المستلزمات الزراعية وإيقاف التصدير العشوائي خصوصاً الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.

- تطوير وتحسين وتوحيد النظام التعليمي، من خلال توفير المناهج العملية، ورفع مستوى الكادر التعليمي وتأهيله وإيجاد آلية للاعتراف بالشهادات.

- مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الأعمار من أجل عودة المهجّرين والنازحين إلى ديارهم وعلى رأسها الرقة".

وفي هذه الأثناء يتم مناقشة بنود روقة العمل من قبل الحضور، والتصويت عليها.

(كروب/م)

ANHA