​​​​​​​مع حلول نوروز.. مبادرة نسائية تعكس ارتباطهن بتراثهن

يغمرهن الحماس أثناء اختيارهن للأقمشة ذات الألوان الربيعية لزبائنهن، ويتعاونّ معاً على تلبية الطلبات التي تتزايد في هذه الفترة من السنة؛ مع قدوم عيد نوروز في 21 آذار من كل عام.

فقد بادرت 4 نساء بناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، برعاية لجنة الثقافة والفن في مجلس المقاطعة، منذ مطلع شهر آذار الجاري إلى إطلاق؛ حملة لخياطة الزي الكردي الفلكلوري، وبأسعار زهيدة.

وتحرص المرأة الكردية على ارتداء زيها الفلكلوري الذي يختلف تصاميمه باختلاف المنطقة.

ويتألف من (الكراس والخفتان: وهما عبارة عن ثوبين متساويين في الطول ويكونان على طول قامة المرأة، ويكون كمي أحد الثوبين طويلين مرتبطين بذيلين مخروطيين طويلين) أو (الكراس وأيلك: وهما ثوب طويل على طول القامة وبكمْين طويلين مرتبطين بذيلين مخروطيين طويلين، وأما الأيلك سترة دون كمين)، ويزين هذين النموذجين بحزام حول الخص، بالإضافة إلى ارتداء القبعة والهبري الكردية الفلكلورية.

تنسيق الألوان بدقة لا متناهية

ابتهال محمود المنحدرة من قرية تل شعير التابعة لناحية تربه سبيه؛ وهي إحدى النساء اللواتي بادرن لإطلاق حملة لخياطة الزي الكردي الفلكلوري، تمتهن الأعمال اليدوية منذ 8 أعوام، وتعتبر هوايتها المفضلة صناعة الحلي وتطريز الألبسة الفلكلورية.

وبينت أنه مع حلول عيد نوروز، بدأت النساء بشراء الأقمشة والأزياء الكردية النسائية، مبيّنة أن شراء الأقمشة وتفصيلها هو من الطقوس الثابتة لدى نساء شمال وشرق سوريا في مختلف الأعياد والمناسبات.

وأشارت إلى أن ما يميز أي قطعة قماش عن الأخرى هو طريقة الخياطة، مضيفة: "عادة تنسّق الألوان بدقة لا متناهية، بين لون أقمشة (الخفتان وإيلك والفستان)، والتي تكون في الغالب من الأقمشة الحريرية ذات البريق اللامع، حتى يبدو لمن ينظر إلى المرأة التي ترتدي هذا الزي بصورته الكاملة، وكأنه ينظر إلى لوحة فنية لرسام تذوق فيها كل ألوان الطيف الجذابة".

ودعت ابتهال في نهاية حديثها، النساء اللواتي يمتلكن مواهب "بإظهارها وتسخير طاقاتهن للاعتماد على الذات".

تجدر الإشارة إلى أن مركز هيرا التابع لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة والواقع في ناحية تربه سبيه، يفتتح وبشكل دوري، تدريبات للشابات على إتقان الأعمال اليدوية لتنمية مواهبهن وصقل مهاراتهن، حيث يستقبل الشابات يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع الساعة الـ03:00 عصراً.

(ي م)

ANHA