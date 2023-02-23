​​​​​​​مع ازدياد عدد الأسر الوافدة.. زيادة ألفي ربطة خبز في الشهباء

استقبلت مقاطعة عفرين والشهباء التي تعاني من حصاراً خانقاً تفرضه "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق، 3 آلاف أسرة متضررة زلزال 6 شباط، قادمة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

في ظل شح مادتي المازوت والطحين في المقاطعة جراء الحصار، وتوافد الأسر إليها، زادت لجنة الأفران التابعة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين والشهباء، إنتاج الخبز مرة أخرى.

إذ زادت اللجنة من إنتاجها للخبز في المقاطعة، مع وصول الدفعة الأولى من الأسر الوافدة إلى المقاطعة في 6 شباط الجاري، وذلك بمعدل ألف ربطة خبز يومياً، ليصبح العدد الإجمالي 55 ألف ربطة خبر، بعد أن كانت تنتج 54 ألف ربطة.

في السياق، قال عضو لجنة الأفران في مقاطعة عفرين والشهباء، محمد الأحمد، لوكالتنا "بعد حدوث الزلزال، توافدت آلاف الأسر من المناطق المتضررة إلى مقاطعة الشهباء، ليفتتح مهجرو عفرين أبواب خيمهم ويقدموا لهم المأكل ومشرب في ظل الوضع المعيشي الصعب والحصار".

وتابع "بدورنا سارعنا في لجنة الأفران إلى توفير مادة الخبز للمواطنين الوافدين، ليزيد إنتاجنا للمادة، ويصل عدد ربطات الخبز إلى أكثر من 57 ألف ربطة يومية، توزع على الأهالي عبر الكومينات".

وأكد الأحمد أن خمسة أفران فقط تعمل في مقاطعة الشهباء، ولمدة 16 ساعة في اليوم، وذلك بعد أن كانت سبعة أفران، لكن فرنيْن اثنين توقفا عن العمل جراء عدم توفر مادتي المازوت والطحين".

ودعا الأحمد في ختام حديثه الجهات ذي الصلة للقيام بواجبها وفتح المعابر الإنسانية لإدخال المواد اللازمة والضرورية للأهالي وفك الحصار عنهم.

والجدير بالذكر أن حكومة دمشق، تفرض حصاراً خانقاً على مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، على مدار خمسة أعوام منصرمة، وشددته منذ أكثر من 5 أشهر.

(س ر)

ANHA