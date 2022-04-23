​​​​​​​مع استعداد الأهالي للخروج بمظاهرة منددة بهجماته.. الاحتلال التركي يستهدف ناحية تل رفعت

وأفاد مراسلنا باستهداف جيش الاحتلال التركي، ناحية تل رفعت التي يقطنها عشرات الآلاف من أهالي عفرين المهجرين قسراً، بعشرات القذائف منذ صباح اليوم، من مدينتي مارع وإعزاز المحتلتين.

يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد أهالي الناحية للمشاركة بمظاهرة جماهيرية، من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 11:00، في ناحية الأحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع في باشور، وشمال وشرق سوريا في كل من كوباني، والشهباء، ورزكان وتل تمر.

ويصعّد جيش الاحتلال التركي هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا بالتزامن مع إطلاقه هجوم إبادة مشترك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) في الـ 17 من نيسان الجاري.

(آ ر/ س ر)

ANHA