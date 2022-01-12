​​​​​​​مع اقتراب ذكرى تأسيس مؤتمر ستار.. أهالي صرين يحتفلون

احتفل أهالي ناحية صرين وعضوات من مؤتمر ستار ومؤسسات ناحية جلبية وبلدة بلك، بذكرى تأسيس مؤتمر ستار، الذي يصادف الـ 15من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

الاحتفالية التي أقيمت في مركز الثقافة والفن بناحية صرين الواقعة جنوب كوباني 40 كيلومتراً تقريباً، بدأت بإلقاء كلمة من قبل عضوة في دار المرأة في مؤتمر ستار بناحية صرين، منى أحمد، قالت فيها: "لقد اكتملت بتأسيس مؤتمر ستار كل الألوان، وكون مؤتمر ستار هو المؤسسة والأم الحاضنة، فهذا يعني أن فلسفة القائد عبد الله أوجلان بـ إن المرأة هي حياة المجتمع قد اكتملت أيضاً".

وأوضحت منى أحمد أن "مؤتمر ستار أثبت لنا في ذكرى تأسيسه الـ 17، أن المرأة عنصر فعال لا تأبه شيئاً، تطالب بالحرية والسلام".

من جانبها، ذكرت الرئيسة المشتركة لبلدية قادرية، أمل مصطفى، مهام مؤتمر ستار، بالقول: "مؤتمر ستار هو الداعم الأول للمرأة في مناهضة العنف ضدها، والقضاء على الذهنية الذكورية، فهو مظلة تغطي وتحمي جميع النساء في شمال وشرق سوريا، وتدعمها للوصول بها إلى حياة كريمة ومستقرة".

فيما عاهدت نائبة الرئاسة المشتركة لناحية جلبية، سلوى حج محمود، جميع النساء "بتحريرهن من العبودية والذهنية الذكورية السلطوية، التي لطالما سعت إلى إبعاد المرأة عن جوهرها وحصرها ضمن قوالب العادات والتقاليد البالية التي أحكمت قبضتها على المرأة، وحالت دون وصولها إلى الحرية"، وأكدت أن المرأة الحرة تصنع مجتمعاً حراً.

الاحتفالية انتهت بالعزف على الآلات الموسيقية والمواويل، وعلى وقع الأغاني الفلكلورية من تأدية فرقة الشهيد غابور، عقدت المشاركات حلقات الدبكة.

ومؤتمر ستار منظمة نسائية تأسست عام 2005، عرف باسم "اتحاد ستار"، وخلال عقده المؤتمر السادس في الـ 25 شباط/ فبراير 2016، غير اسمه إلى مؤتمر ستار، وينشط في شمال وشرق سوريا وباشور وباكور كردستان ولبنان، وفي عدد من البلدان الأوروبية.

(م أ/ي م)

ANHA