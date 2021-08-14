​​​​​​​مع اقتراب طالبان من كابول.. واشنطن تأمر موظفيها في السفارة بإتلاف الوثائق السرية

وأصدرت السفارة الأميركية في كابول تعليمات لموظفيها بضرورة التخلص من الوثائق السرية والحساسة التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية.

وصدرت مذكرة في هذا الشأن، تتضمن إتلاف كل ما يحمل شعار السفارة والأعلام الأميركية التي يمكن استخدامها لأغراض الدعاية لاحقاً.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما.

وكان البنتاغون أقرّ بأن طالبان تحاول عزل كابول، فيما نفى المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، وجود خطر وشيك من حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وأضاف: "القوات الباقية ستستمر في الأيام القادمة وفي نهاية عطلة نهاية الاسبوع والعناصر الـ 3000 الذين تحدثنا عنهم سيتواجدون هناك في كابول.. لدينا قوات مجولقة احتياطية الآن في الكويت، ولدينا قوات ستصل إلى هناك".

في حين قال البيت الأبيض في تغريدة على "تويتر" إن الرئيس جو بايدن بحث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الجهود الجارية لتقليص عدد المدنيين في أفغانستان بشكل آمن.

وميدانيّاً، قال مسؤولون محليون، الجمعة، إن عناصر طالبان سيطروا على ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان في الوقت الذي انهارت فيه مقاومة القوات الحكومية وتزايدت المخاوف من احتمال تعرض العاصمة كابول لهجوم خلال أيام.

وأكد مسؤول حكومي سيطرة طالبان على قندهار المركز الاقتصادي الواقع في جنوب البلاد وذلك في الوقت الذي تكمل فيه القوات الدولية انسحابها بعد حرب استمرت 20 عاماً.

(د ع)