​​​​​​​مع اقتراب بايدن من البيت الأبيض.. جيمس جيفري يتحضر للاستقالة

وقالت الصحيفة "اتصل المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري بعدد من نظرائه الأوروبيين والمسؤولين العرب والمعارضين السوريين، في الساعات الماضية، لإبلاغهم بانتهاء مهماته والتأكيد أن «السياسة الأميركية ستستمر» في حال فاز المرشح جو بايدن بالرئاسة الأميركية".

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يتسلم المنصب في هذه الفترة، نائبه جويل روبارن الذي كان حاضرًا معه في معظم اتصالاته ولقاءاته بعد تسلمه منصبه في منتصف العام 2018، منسقًا خاصًا في وزارة الخارجية للملف السوري وممثلًا لواشنطن في التحالف الدولي ضد «داعش».

ويعدّ جيفري من الداعين إلى استيعاب تركيا في الملف السوري، ويختلف مع جو بايدن الذي بات يقترب من امتلاك مفاتيح البيت الأبيض.

(ي ح)