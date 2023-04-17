​​​​​​​مع اقتراب عيد الفطر.. إيقاف الأنشطة التوعوية حول المخدرات بشكل مؤقت

وأطلق مكتب تجمُّع نساء زنوبيا في منبج وريفها، في 6 نيسان الجاري حملة توعية تحت شعار "لنجعل حياتنا أفضل بوعينا وتنظيمنا" بعقد اجتماعات وإعطاء محاضرات توعوية عن مخاطر المخدرات في المجتمع.

عن الأهداف، أوضحت القائمة على هذه الأنشطة والناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، ابتسام عبد القادر أن هدفهم هو "التركيز على الجانب الصحي الذي يعتبر من أهم الجوانب بالإضافة إلى شرح مخاطر تعاطي المواد المخدرة، لتوعية الأسر وخاصةً في الريف".

وتابعت "تطرقنا أيضاً إلى الجانب الأمني وأكدنا على ضرورة أن نكون يداً واحدة من أجل التعاون مع الجهات الأمنية لضبط حالات تعاطي المخدرات والإتجار بها".

وأكدت أن أنشطتهم "التي شملت أولياء الطلاب في المدارس ضمن المدينة، والأهالي في المخيمات والريف، لاقت قبولاً واستحساناً وعبّر الأهالي خلال مداخلاتهم ومقترحات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة".

وتابعت "سوف يتم رفع هذه المقترحات إلى الجهات المعنية ليتم أخذها بعين الاعتبار، من أجل أن نكون متعاونين للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل في مجتمعنا".

مشيرة إلى أنه "مع اقتراب عيد الفطر المبارك سيتم إيقاف هذه الاجتماعات بشكل مؤقت، وتعتبر نهاية للمرحلة الأولى من حملة "لنجعل حياتنا أفضل بوعينا وتنظيمنا"، على أن تستأنف بعد العيد".

(ف)

ANHA