​​​​​​​مع اقتراب اليوم العالمي للغة الأم.. مؤسسات تربوية تطالب بمحاسبة تركيا على جرائم الإبادة الثقافية والعرقية

يصادف يوم الـ 21 من شهر شباط الجاري، اليوم العالمي للغة الأم، الذي تحتفل به معظم شعوب العالم لتعزيز الوعي بالتنوع اللغوي والثقافي وتعدد اللغات، وفي هذا الصدد، أدلت لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في حلب ببيان إلى الرأي العام العالمي.

البيان قرئ من قبل الإدارية في اللجنة بحلب، فاطمة كوشان، وذلك أمام مدرسة الشهيد قهرمان عفرين الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، بحضور عدد من الطلبة والمدرسين وأعضاء لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي.

استُهل البيان بالإشارة إلى أن هدف الحرب المفروضة على الشعب الكردي من قبل تركيا وأعوانها هو تحقيق إبادة ثقافية لضرب الهوية الكردية من جذورها.

وتطرق البيان إلى الجرائم الجارية في مقاطعة عفرين المحتلة تحت مسمى جرائم الإبادة الجماعية، ومن بين تلك الجرائم فرض اللغة التركية وتمرير سياسات التتريك التي تستهدف جميع المكونات تحت مسميات محاربة الإرهاب.

ونوّه البيان إلى أن الجرائم التي ترتكبها الآلة العسكرية التركية في مقاطعة الشهباء بحق المهجرين من استهداف مدارس ودور التعليم يجب أخذها بعين الاعتبار، وتقديمها كأدلة في تورط دولة الاحتلال التركي في تدمير بنى التعليم الأساسية للشعب السوري.

وفي نهاية البيان، استنكرت اللجنة "جرائم التطهير العرقي والثقافي بحق السكان الأصليين في المناطق المحتلة من قبل تركيا"، وطالبت أيضاً أن يتم حماية المواطنين والأطفال المهجرين إلى مقاطعة الشهباء من تجاوزات تركيا وعملياتها الإرهابية.

هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين تستنكر القصف التركي

وفي مقاطعة الشهباء تجمّع العشرات من المعلمين والمعلمات والطلبة، في مدرسة الشهيدة شاها بناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، للتنديد بقصف الاحتلال التركي على المنطقة والمدارس.

وحمل الطلبة صور أطفال تل رفعت الذين استشهدوا جراء القصف الهمجي ويافطات كتب عليها "متى ستحوم حمامة السلام في سماء بلادي"، "نبع الإجرام التركي"، "أين حقوق الطفل".

وقرئ البيان باللغتين العربية والكردية من قبل المعلمين، سوزان مصطفى ومحمد بلال، وجاء فيه:

"قام مرتزقة الاحتلال التركي بقصف مدينة تل رفعت في اليوم الأسود الذي يصادف 15 شباط بالقذائف التي تسببت بإصابة خمسة أطفال وإلحاق الدمار بالمنازل التي تأوي مهجري عفرين، ونتيجة هذا القصف تم إغلاق المدارس حفاظاً على أرواح أطفالنا".

وأضاف البيان: "نحن في هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين وباسم جميع الطلاب والمعلمين في تل رفعت نستنكر بشدة هذا القصف الهمجي الذي يقوم به مرتزقة الاحتلال التركي على تل رفعت بشكل مستمر معرضين بذلك حياة آلاف المدنيين العزّل للخطر وتعطيل المدارس وحرمان الطلاب من حقهم المقدس في متابعة تعليمهم".

كما أدان البيان صمت المنظمات الدولية التي تعنى بحماية حقوق الطفل، وطالبها بالخروج عن صمتها أمام هذه الانتهاكات الصارخة بحق أطفالنا، وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي؛ بل أن تكون سداً أمام الآلة الهمجية التي تحصد أرواح أطفالنا وتحرمهم من أبسط حقوقهم ألا وهو العيش بأمان وسلام".

(ك)