​​​​​​​مع اقتراب الذكرى الـ 30 لاستشهادها.. مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان

نفذت الشهيدة كلناز قره تاش (الاسم الحركي بيريتان) في 25 تشرين الأول 1992، عملية فدائية في حرب المقاومة ضد الخونة والعملاء، وقاتلت حتى الرصاصة الأخيرة، وبعد أن نفدت ذخيرتها ولئلا تقع أسيرة في أيدي العملاء والخونة ألقت بنفسها من على قمة جبل في منطقة خاكورك بباشور (جنوب كردستان)، وأظهرت بذلك رداً حاسماً على نهج العمالة والخيانة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الـ 30 لاستشهادها ، أقام مؤتمر ستار بالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، في قاعة الحزب بحي غويران في مدينة الحسكة، مراسم استذكار للشهيدة بيريتان ( كلناز قره تاش) حضرها العشرات من ممثلات التنظيمات النسائية وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأت المراسم، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بيمان عفرين كلمة، قالت فيها: "إننا سائرون على نهج الشهيدة بيريتان وجميع شهيدات ثورة الحرية اللواتي أصبحن رمزاً للمرأة الحرة"، مؤكدة "سنسير على نهجهن وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق النصر".

وبينت "من واجبنا كنساء شمال وشرق سوريا، أن نقوم بمهامنا وأعمالنا على أكمل وجه، بما يليق بدرب شهيداتنا اللواتي دفعن الغالي والنفيس في سبيل الحرية"، كما شددت "يجب على جميع النساء والرجال مواصلة درب المقاومة، والنهج على خطا شهدائنا حتى النصر".

انتهت مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع وترديد شعار ""jin jiyan azdaî (المرأة، الحياة، الحرية).

(س س/ي م)

ANHA