​​​​​​​مع اقتراب 25 نوفمبر.. مجلس المرأة في (PYD) يكشف برنامج فعالياته

وشارك في البيان الذي قرئ باللغتين، الكردية من قبل عضوة المجلس ديدم علي، وبالعربية من قبل عضوة المجلس العام في الحزب، صباح عثمان، عضوات مجلس المرأة في الحزب، وذلك في مبنى الحزب الواقع على الحزام الشمالي في مدينة قامشلو.

جاء في نصه:

"خاضت المرأة تاريخ طويل في النضال ضد الذهنية الذكورية التي قللت من شأنها، وهو نضال حافل بالبطولات وخلد التاريخ تضحيات بعض النساء اللواتي وصلن إلى مرتبة الشهادة منهن جينا أميني، وزينب صاروخان، هند وسعدة، وناكهان أكارسال واللواتي منحن شرارة الأمل لجميع نساء العالم، وعلى بالرغم من كل ذلك، فلا تزال تمارس على المرأة كافة أشكال العنف سواء جسدياً أو نفسياً أو فكرياً والتي كان لها تأثير على المجتمع وهذا يعود سببه بالدرجة الأولى إلى ذهنية تحكمية للعائلة والدولة والعادات والتقاليد البالية تحت مسمى (الدين).

فالدول المهيمنة نراها اليوم تحاربنا بكل الوسائل والسبل، وفي أجزاء كردستان الأربعة والعالم أجمع، وعلى الرغم من ذلك لم تستطع تحقيق مآربها في القضاء على حركة حرية المرأة التي أصبحت شوكة في طريق وصولهم إلى مآربهم بفضل المقاومة القوية التي دفعت بعض هذه الأنظمة لإعادة رسم سياستها وفي مقدمتها الدولة التركية؛ التي تقوم بمحاربة النساء بكافة وسائل الحرب الخاصة عن طريق استخدام أجنداتها في المنطقة، فأصبحت المرأة هي الهدف الأول للعدو؛ لما لها من دور أساسي في ترسيخ المشاريع الديمقراطية ولعبها الدور الريادي في جميع المجالات سواء العسكرية منها أو السياسية أو الدبلوماسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

بناءً عليه، وإيماناً منا كمجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بقضايا المرأة، وبضرورة إنهاء العنف الممارس بحق المرأة، وانطلاقاً من المبادئ التي نعمل عليها؛ بهدف خلق الوعي المجتمعي عن طريق توعية كافة الفئات المجتمعية وتنظيماته نظراً لأهمية مساندة ومناصرة قضايا حرية المرأة مجتمعياً وكون المرأة هي قوة نافذة في تحقيق التغيير والتحول الديمقراطي في المجتمع.

فإننا نطالب بوقف كل أشكال العنف الممارس بحق المرأة، ونناشد كافة المنظمات النسائية حول العالم بتنظيم صفوفها لتحقيق مجتمع أخلاقي سياسي وبناء مجتمع خالي من القمع لإرادة المرأة الحرة، كما ندعو النساء في شمال وشرق سوريا خاصة لتصعيد نضالهن والعمل سوياً لتُحفظ فيها حقوق المرأة.

وعلى هذا الأساس سيكون برنامج فعالياتنا كالتالي:

*عقد سلسلة من المحاضرات على مستوى النواحي والمدن، أخذ آراء النساء حول العنف الممارس بحقهن، عقد ندوة حوارية على مستوى الجزيرة تتمحور حول "النضال ضد كافة أنواع العنف"، عقد بلاتفورم باللغة العربية على مستوى الجزيرة، عقد ندوة حوارية على مستوى الرقة ومنبج ومقاطعة عفرين، اللقاء بالنساء اللواتي تعرضن للعنف الممارس بحقهن.

(س ع/ي م)

ANHA