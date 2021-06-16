​​​​​​​ليندركينغ إلى السعودية لبحث السلام في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، سيتوجه إلى السعودية، في الفترة من 15 إلى 17 حزيران/ يونيو، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين من الحكومتين اليمنية والسعودية بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث.

وسيناقش المبعوث الأميركي آخر الجهود "لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على مستوى اليمن وهو السبيل الوحيد لإغاثة اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليه" وفق البيان.

وسيواصل ليندركينغ خلال الرحلة "الضغط من أجل التدفق الحر للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي جميع أنحاء اليمن".

ورحبت الوزارة بجهود المملكة للدفع بتنفيذ اتفاق الرياض الذي قالت إنه "ضروري للاستقرار والأمن والازدهار في جنوب اليمن" وأثنت أيضًا على جهود سلطنة عمان لدعم السلام.

(ش ع)