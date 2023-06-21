​​​​​​​ليمان شويش.. ۳۸ عاماً من النضال الدؤوب خلف الستار

ناضلت ۳۸ عاماً، منذ أن تعرفت على قضيتها الوطنية ككردية، بحثت عن الهوية الوطنية وكافحت في صفوف المناضلات الأوائل في روج آفا؛ بحثاً عن حرية المرأة، لتجهد في عموم كردستان وخارجها وتحتضن القيم التي تمثل المرأة الحرة.

بقيت أعواماً طويلة في الظل، جنديةً مجهولة، وخرجت إلى النور مع إعلان استشهادها يوم أمس الثلاثاء، في هجوم تركي استهدف السيارة التي كانت تقلّها والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش، وسائقهما فرات توما، ليدوّن اسمها في صفحات التاريخ.

هي المناضلة ليمان أوسي شويش (الاسم الحركي: ريحان عامودا) نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، التي كافحت بلا هوادة حتى يوم استشهادها ضد الهجمات الممنهجة والنظام الأبوي الذي ينظر إلى المرأة على أنها عقبة. كما تصدت لأعقد قضايا المجتمع، على الرغم من الظروف والتعسف والقيود الاجتماعية، في وقت يرى فيه النظام الفاشي هؤلاء الرياديات تهديداً لعرشه، ولهذا السبب وبالتحديد كانت ولا تزال المرأة الطليعية هدفه الأول، ساعياً بكل الطرق إلى النيل منها.

أبصرت ليمان شويش (ريحان عامودا) النور عام ١٩٦٨ في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، ضمن أسرة مكونة من (٥ شقيقات و٤ أشقاء).

نشأت على حب الوطن والتضحية، وانخرطت في العمل الجبهوي عام ١٩٨٥، وبعدها في العمل الثوري عام ١٩٨٩، ولها تاريخ حافل بالإنجازات والكفاح.

واجهت ليمان صعوبات جمة خلال مسيرتها النضالية، واعتُقلت من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور (جنوب كردستان) ٦ أشهر خلال عامي ۲٠٠۲ – ۲٠٠۳، أثناء نضالها من أجل القضية الكردية وحرية المرأة.

كما ناضلت عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٨ في جنوب كردستان وفي مدينة السليمانية بالتحديد.

رأت ليمان أن الكفاح والنضال في كردستان وحدها لا يكفي لحل القضية الكردية، لذلك توجّهت إلى روسيا لتواصل كفاحها هناك عام ٢٠٠٨، وعلى مدار ٧ أعوام متتالية عملت دون كلل أو ملل.

ومع اندلاع ثورة ۱۹ تموز في روج آفا وشمال وشرق سوريا، قررت ليمان العودة إلى وطنها واختارت مدينة كوباني مركز انطلاق الثورة لتواصل كفاحها هناك عام ٢٠١٥.

تعد ليمان شويش من الرائدات الأوائل اللواتي وضعن حجر الأساس للمشروع الديمقراطي في المناطق المحررة من مرتزقة داعش، وفي مقدمتها مدينة منبج التي توجهت إليها عام ٢٠١٦ وناضلت فيها حتى عام ۲٠۱۹.

خلال مسيرتها النضالية الحافلة، تولت ليمان مهام عديدة، منها ممثلة مؤتمر ستار في جنوب كردستان، ومؤخراً نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو.

هذا وأعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، أمس الثلاثاء، عن استشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وسائقهما فرات توما في هجوم تركي استهدف الطريق الواصل بين مدينة قامشلو وناحية تربه سبيه بالقرب من قرية تل شعير.

(آ)

ANHA