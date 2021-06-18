​​​​​​​ليلى كوفن: إذا رُفِعت الأصوات من داخل السجون وخارجها نضمن الحرية ونرفع العزلة

وبعثت البرلمانية والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي KCD، ليلى كوفن، اليوم، برسالة إلى الرأي العام، دعت فيها إلى التضامن مع المقاومة في السجون، المستمرة منذ 204 يوماً، احتجاجاً على العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

وكانت السلطات التركية قد رفعت الحصانة الدبلوماسية عنها وحكم عليها بالسجن لمدة 22 عام و3 أشهر.

وأشارت ليلى كوفن أن الحكومة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية AKP الحركة القومية MHP، تسعى إلى تفاقم القضية الكردية، قائلة: "طالما أنهم يصرون على عدم حل القضية الكردية، فإننا نحول ألمنا إلى قوة ونصبح أكثر الناس وعياً سياسياً وتنظيمياً في الشرق الأوسط، ونداوي جراحنا ونواصل نضالنا لأننا نعلم أن في نهاية هذه المرحلة الصعبة تنتظرنا حياة ديمقراطية وبيئية (إيكولوجية) وتحررية للمرأة".

'الدعوة إلى التضامن مع مقاومة السجون'

ومضت قائلة: "كما تعلمون، حملة (حان وقت الحرية) مستمرة أينما يعيش الكرد، فالشعب الكردي وأصدقاؤه يهتفون بمطالبنا، وإن حوالي 50 مليون كردي تُركوا بلا اعتراف وهذا الوضع لم يعد مقبولاً".

وذكرت أن أوجلان يعيش في عزلة مشددة منذ 22 عاماً، مبيّنة أنهم يبحثون عن حل دائم للقضية الكردية، لكنهم لا يرون أن الدولة جدية في هذا الأمر.

ولفتت ليلى كوفن أن "عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في السجون بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 27 تشرين الأول 2020"، مؤكدة أن الإضراب مستمر بتصميم كبير.

وأضافت "أنتم تعلمون أيضاً أن السجون قد أدت دائماً مسؤولياتها تجاه شعبنا العزيز في تاريخنا النضالي، لهذا السبب لم ينس الشعب الكردي مظلوم دوغان، الذي دخل إضراباً عن الطعام حتى الموت في 14 تموز، ورفاقه جاران، سكينة جانسيز، زولكوف، آيتن ومئات الأبطال، فاليوم يتم تضمين الآلاف من السجناء في ثقافة الزنزانة هذه، التي تسير بشجاعة إلى الموت".

وقالت: "تعرفون جيداً أن السجناء لا يملكون شيئاً سوى أجسادهم في القيام بالأنشطة، فالذين يوصلون أصواتنا في الخارج هم عوائلنا وشعبنا، ولا شك أنكم تعلمون بالحصار والفاشية المطبقة هناك".

وتابعت "لكننا نعلم أيضاً أنكم تغلبتم على العديد من الحواجز والعقبات والظلام لسنوات"، مشددة على أنه "لا شيء يمكنه الوقوف في وجه سلطة الشعب وهزيمتها، لأن سلطة الشعب تستمد قوتها من شرعية مطالبها".

واستطردت قائلة: لذلك سوف تكونون صوتنا وأنفاسنا في الخارج، ونحن على ثقة بأنكم ستقومون بما يقع على عاتقكم لنيل حقوقكم، وثقتنا بكم في هذا الأمر لا نهاية لها"، وأضافت مؤكدة "إذا رفعنا أصواتنا من الداخل وأنتم من الخارج فإننا سنرفع العزلة ونضمن الحرية، فهذا اليوم قريب حقاً، سوف نحقق ذلك بروح معنوية عالية وتصميم".

ودعت الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن "أبناء شعبنا إلى بذل جهود متضافرة للتضامن مع المقاومة في السجون".

(س ر)