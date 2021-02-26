​​​​​​​ليبيا...خلاف على توزيع الحقائب السيادية

وقالت شبكة العربية نقلاً عن مصادرها أن خلاف نشب على توزيع الحقائق السيادية بين الأطراف، وأكدت بأن وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد كانت من حصة غرب ليبيا، وتدرس الحكومة إسناد حقيبة الدفاع إلى جنوب ليبيا نتيجة الخلاف عليها بين الشرق والغرب.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب رئيس البرلمان الليبي، رئيس الحكومة بعدالة التوزيع في المناصب والوزارات بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

وكان رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن مساء الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.

وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس، أن "هذه الخطوة جاءت احتراماً للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق"، موضحا أنه وضع في اعتباره "الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات".

هذا وأفاد بيان للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا، أن "المجموعة تدعو مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة"، وأشادت بالتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الدبيبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة.

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إنهم لن يسلموا قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيَّا من قبل الشعب الليبي، طالما أن هناك استقدام لمرتزقة تركيا إلى ليبيا.

(آ س)