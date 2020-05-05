​​​​​​​ليبيا...أعداد المرتزقة المجندين يرتفع إلى نحو 11 ألفاً بينهم 261 قُتلوا في المعارك

وفقاً لإحصائية أجراها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن تعداد المرتزقة المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 مرتزق، في حين إن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مرتزق.

على صعيد متصل، وصلت 12 جثة على الأقل إلى المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها في ريف حلب الشمالي، ممن قُتلوا مؤخراً في معارك ليبيا.

وبذلك، بلغت حصيلة قتلى المرتزقة السوريين جراء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مرتزقاً، ووفقاً للمرصد فإن المرتزقة قُتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

(آ س)