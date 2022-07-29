​​​​​​​ليبيا.. مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية البعثة الأممية 3 أشهر فقط

وبموافقة 12 من الأعضاء وامتناع غابون وكينيا وغانا عن التصويت، صوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولكن بإصرار روسيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، بدلاً من تفويض يستمر عاماً.

وامتنع أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة عن التصويت احتجاجاً على عرقلة روسيا للتمديد الأطول الذي يقولون إنه ضروري لمساعدة الدولة المنقسمة على الانتقال إلى الانتخابات والاستقرار.

وكرر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، موقف موسكو بأن بعثة الأمم المتحدة يجب أن تحصل على ممثل خاص جديد قبل أن يكون لها تفويض أطول.

ويطلب القرار من الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، السعي إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام. كما يطلب تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس الأمن كل 30 يوماً.

واستقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد 10 أشهر من توليه المنصب، ورفض أعضاء المجلس أو ليبيا أو الدول المجاورة عدداً من المرشحين الذين اقترحهم غوتيريش.

وبعد مغادرة كوبيتش، عيّن غوتيريش الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، نائبة الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا، كمستشارة خاصة له.

ويعد هذا التمديد الخامس على التوالي لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

(د ع)