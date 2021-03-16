​​​​​​​ليبيا.. انطلاق مراسم تسليم السلطة ودعوات لمحاسبة مسؤولي الوفاق

ومن المقرر أن تسلم حكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج، اليوم الثلاثاء، السلطة إلى الحكومة الجديدة التي سيقودها عبد الحميد الدبيبة.

ويأتي ذلك وسط دعوات للتحقيق مع مسؤولي الوفاق في شبهات الفساد التي تلاحقهم ومطالبات لمنعهم من السفر.

وتأتي هذه الدعوات عقب إصدار ديوان المحاسبة في ليبيا، تقريره لعام 2019، والذي وثق فيه تورط أغلب أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها في الفساد ونهب وهدر المال العام، وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراح أحد أهم الأطراف المساهمة فيه والداعمة له، بالإضافة إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا.

(ي ح)