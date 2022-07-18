​​​​​​​لواء الشمال الديمقراطي: مستعدون للدفاع ضد العدوان التركي ونتوعده بحرب شاملة حتى تحرير كامل التراب المحتل

بحضور قيادة اللواء، قدم مقاتلو لواء الشمال الديمقراطي عرضاً عسكرياً قرأ بعدها قائد لواء الشمال الديمقراطي أبو عمر الإدلبي البيان الذي جاء في نصه:

"نظراً لتصاعد التهديدات التركية والتي تريد من خلالها حكومة أردوغان اغتصاب المزيد من الأراضي السورية معتمدة على ذرائع واهية وحجج كاذبة. ومن منطلق حرصنا على بلدنا وشعبنا ومن مبدأ الدفاع المشروع عن النفس فإننا في قوات الشمال الديمقراطي لا نفرق بين أي رقعة من تراب الوطن السوري ونعتبر دفاعنا عن شرق الفرات كدفاعنا عن إدلب الخضراء مديتنا المحتلة من قبل التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل دولة الاحتلال التركي".

أوضح البيان "على هذا الأساس فإننا نعاهد شعبنا وشهدائنا على صد العدوان وتلقين العدو درساً في البطولة والفداء وسنجعله يندم على تهوره ونتوعده بحرب طويلة وشاملة ولن تتوقف حتى تحرير كامل التراب السوري المحتل من رأس العين حتى إدلب".

وأكد البيان "سنحطم جبروت المحتل التركي تحت أقدام مقاتلينا الشرفاء أصحاب النخوة والغيرة على الأرض والعرض لكي يسجل التاريخ أعظم معارك الشرف بحروف من نور معتمدين في ذلك على شجاعة قواتنا وصمود شعبنا وعدالة قضيتنا وقدسية نضالنا المشرف في الدفاع عن بلدنا".

وحيا البيان في ختامه الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم "ونعاهدهم بدمائنا وأرواحنا على صون الأمانة وحفظ الأرض والشعب من أي عدوان، تحية لشعبنا في شمال وشرق سوريا الذي يدعم ويبارك نضالنا المشروع, وتحية الفخر والاعتزاز لقواتنا المرابطة والمنتشرة والمستعدة على كافة جبهات حصن الوطن المنيع والمدافعة عن كرامة الشعب وحريته".

(أ م/خ)

ANHA