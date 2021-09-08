​​​​​​​لتوريد الغاز المصري إلى لبنان.. اتفاق رباعي بين سوريا والأردن ومصر ولبنان

وأوضح وزراء الطاقة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان، أنهم اتفقوا على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء.

في غضون ذلك، أعرب وزير البترول المصري، طارق الملا، عن أمله في تصدير الغاز إلى لبنان، "في أقرب وقت ممكن".

فميا أشارت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، إلى وجود أعمال يجب القيام بها للتأكد من قابلية استقبال خط الغاز من الأردن إلى لبنان، كونه لم يستخدم لمدة 10 سنوات (خط الغاز العربي).

وأضافت أن كل دولة ستتحمل أي كلفة في أراضيها لإصلاح أي شيء سواء في خط الغاز أو كان في ملف الكهرباء.

وخط الغاز العربي، يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مروراً بجابر إلى حمص بسوريا، فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.

وبينت أنه سيتم الحديث عن موضوع الكهرباء عندما تكون الرؤية أوضح، فالخط الناقل للكهرباء يحتاج وقت وإصلاح فهو قد تعرض لأضرار، ويحتاج لأشهر من أجل أن يتم إصلاحه.

وفي وقت سابق، طلب وفد حكومي لبناني رفيع المستوى من الحكومة السورية، السماح للغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية بالمرور عبر أراضيها، من أجل تخفيف أزمة الوقود التي أصابت لبنان بحالة من الشلل.

وجاء الطلب خلال زيارة رسمية لدمشق شكلت نهاية لأكثر من عقد من العلاقات الفاترة بين الجارتين، عقب اندلاع الحرب السورية عام 2011.

ووصل الوفد اللبناني إلى سوريا، السبت، وهي أبرز زيارة رسمية منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا قبل أكثر من عقد.

وقال نصري الخوري، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري، ومقره في دمشق: "طلب الجانب اللبناني مساعدة سوريا في تسهيل نقل الغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية".

ويصف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية بأنها إحدى أقسى الأزمات التي يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وقد انهارت العملة اللبنانية مع نضوب الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والوقود.

(ش ع)