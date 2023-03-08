​​​​​​​لتوفير عودة آمنة إلى مقاعد الدراسة.. بدء تأهيل المدارس المتضررة في الشيخ مقصود

باشرت بلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بالتنسيق مع إدارة المدارس، حملة إعادة تأهيل المدارس التي تضررت جراء زلزال 6 شباط/فبراير الفائت، عن طريق لجانها الخدمية، بشكل يدوي في مسعى منها؛ توفير العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس.

وتوقف الطلاب عن الدوام المدرسي في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية منذ 7 شباط/فبراير، حتى تاريخ إعداد الخبر؛ بسبب تضرر بعض البنى التحتية للمدارس عقب الزلزال، وتسخير باقي المدارس كمراكز إيواء للأهالي الذين تضررت منازلهم.

وحسب لجنة التربية والتعليم للمجتمع الديمقراطي فإنه جراء الزلزال خرجت 12 مدرسة من أصل 13 في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية عن الخدمة، وسيتم ترميمها، بالإضافة إلى روضة واحدة.

وتشمل إعادة التأهيل التي تتم يدوياً دون آليات جراء الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على الحيّين، وفقاّ للبلدية "إزالة الجدران المتصدعة، ترميم البعض الآخر، إزالة مخلفات الانهيارات، تدعيم الجسور والجدران، التنظيف"، وستستمر حتى توفير عودة آمنة للطلبة إلى المدارس.

وأشار العامل، جلال قاسم أن الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق، أجبر البلدية على تأهيل المدارس يدوياً، وقال "لا توجد إمكانات ولا آليات كبيرة للبلدية لكي نعمل بها لعدم توفر الوقود، لكن على الرغم من ذلك سنواصل عملنا".

من جهتها، قالت مديرة مدرسة أنطوان أسود، نسرين بلال، بعد كارثة الزلزال توقف الطلاب بشكل تام عن الدوام في المدارس"، مضيفة "لقد تضررت الكثير من المدارس، لكن اليوم بدأ الترميم وسنبني جسراً بين المبنى الأساسي للمدرسة والملحق، كي لا تتشكل أي أخطار على حياة الطلاب في المدرسة".

وتفرض حكومة دمشق على مدار خمسة أعوام المنصرمة، حصاراً خانقاً على مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وشددته منذ أكثر من 5 أشهر، ومستمر على الرغم من كارثة الزلزال.

(أم)

ANHA