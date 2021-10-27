​​​​​​​لتوعية المرأة وتمكين دورها في بناء المجتمع.. اتحاد المرأة الشابة ينظم محاضرة

وتناولت المحاضرة التي شارك فيها عددٌ من الشابات وممثلات المجالس المحلية في مركز الشبيبة ببلدة الصعوة في مدينة دير الزور، محوراً أساسياً حول دور المرأة في المجتمع وأهمية معرفتها لذاتها وماهيتها.

وأشارت سها السعيد، إدارية مكتب المرأة الشابة بدير الزور، إلى أن هدفهم من المحاضرة هو توعية المرأة الشابة، وتعريفها بدورها الرئيس في المجتمع، بعد ما جرى تأطير دورها في الأعمال المنزلية وخدمة الرجل المتسيّد.

وبيّنت أن الذهنية التي كانت سائدة في المجتمع قديماً وحديثاً، صقلت شخصية المرأة، على أن عملها يقتصر على إنجاب الأطفال وتربيتهم وإدارة أمور المنزل.

وتعد هذه المحاضرة من سلسلة محاضرات وندوات ينظمها اتحاد المرأة الشابة بشكل دوري، في خطوة من شأنها رفع مستوى الوعي لدى المرأة، وتمكينها مهنياً وفكرياً، وكيفية ردع الاحتلال ومقاومة الذهنية الدولتية ومحاربتها.

أما المشاركة، تهاني الحمد فقالت: "تمحورت المحاضرة حول حقوقنا، والإرشادات والتوجيهات التي على المرأة اتباعها سواء في المنزل أو العمل".

كما أضافت "نحن قادرات على تمكين ذواتنا، وتوسيع قاعدتنا الجماهيرية في المجتمع، من خلال تكثيف التدريب الذاتي وحضور ندوات ومحاضرات تهتم بشأن المرأة".

(ع ع/ي م)

ANHA