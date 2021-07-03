​​​​​​​لتطوير وتفعيل مؤسساتها هيئة الاقتصاد والزراعة تجري مسابقة 

من هذا المنطلق أعلنت هيئة الاقتصاد والزراعة عن مسابقة في تاريخ 26 من الشهر حزيران لاختيار عدد من العاملين للعمل في الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمديريات واللجان التابعة لها وفق الاختصاصات التالية (مهندسين زراعيين من كافة الاختصاصات، معاهد زراعية وثانويات زراعية وثانوية عامة، خريجي الجامعات، سائقين).

وتقدم إلى المسابقة التي دعت إليها هيئة الاقتصاد والزراعة 372 متسابقاً في مبنى الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمقاطعة قامشلو.

هذا وتشكل المتقدمون من 41 مهندس ومختص زراعي، 57 شخص من مختلف الاختصاصات (معهد ـ جامعة)، 242 حائز على شهادة بكالوريا، 40 سائق، من مختلف مناطق ومدن ونواحي مقاطعة قامشلو.

الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة هدية علي بينت بأنه تم الإعلان عن المسابقة قبل 10 أيام ، ولفتت أن هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة بحاجة إلى مختصين ومهندسين زراعيين لملء الشواغر وتفعيل مؤسساتها وتطويرها.

ونوهت هدية بأنهم بحاجة إلى طلبة من ذوي الشهادات والكفاءات ليتطور عمل المؤسسة، على هذا الأساس تقدم الطلبة إلى المسابقة التي تتضمن امتحاناً كتابياً.

(أس)

ANHA