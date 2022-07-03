​​​​​​​لتطوير مهاراتهم.. افتتاح دورات لأبناء الشهداء في تربه سبيه

افتتح مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، بالتعاون مع اتحاد المعلمين، دورات لتعليم اللغات الكردية والعربية والإنكليزية لأبناء الشهداء في مدرسة الشهيدة جاهدة روناك تستمر شهراً.

وانضم إلى الدورة نحو 50 من أبناء الشهداء، تراوح أعمارهم بين 5 -15 سنة، يتلقون خلالها دورات تعليم اللغات الكردية والعربية والإنكليزية من قبل معلمين مختصين، وفق نظام 3 حصص يومية، تبدأ من الساعة الـ 8 ولغاية الساعة الـ 11 صباحاً.

الإدارية في مجلس المرأة بمجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه فهيمة سليمان، أكدت أن مجلس المرأة، وتقديراً لتضحيات الشهداء من أجل نشر الأمن والسلام في شمال وشرق سوريا، استغل العطلة الصيفية، وباشر افتتاح دورات تدريبية لأبناء الشهداء من أجل تطوير مهاراتهم كنوع من الدعم، خصوصاً أن العطلة تستمر أشهراً".

فهيمة سليمان، أشارت إلى أن مجلس المرأة "مستعد لتقديم كافة أنواع الدعم لأبناء الشهداء"، مؤكدة "أنه مهما قدم لعوائل الشهداء وأبنائهم فلن يوفيهم حقهم؛ لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية المنطقة ودحر الإرهاب ونشر الأمن والسلام".

هذا، وحسب الإدارية فهيمة سليمان، فإنهم بصدد افتتاح دورات موسيقية لأبناء الشهداء الراغبين بتطوير مهاراتهم الفنية بالتعاون مع مركز هيزل للثقافة والفن.

(ك إ/ي م)

ANHA