​​​​​​​لتطوير القطاع التعليمي.. هيئة التربية والتعليم تفتتح معهداً لإعداد المدرسين في قامشلو

حضر مراسم الافتتاح التي أقيمت في المعهد بمدينة قامشلو تحت شعار "بدون العلم لن يتقدم أحد وتزداد معه الآلام والأوجاع"، ممثلون عن هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، وهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، والمؤتمر الإسلامي الديمقراطي، بالإضافة إلى مدرسين وإداريين من جامعة روج آفا، ومجلس عوائل الشهداء، والعشرات من أعضاء المؤسسات المدنية، والكادر التعليمي وطلاب المعهد.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإدارية في معهد المدرسين بمقاطعة قامشلو، شيلان محمد، باركت خلالها افتتاح المعهد على جميع شعوب المنطقة، وقالت: "بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم نحن هيئة التربية والتعليم نفتتح اليوم معهد إعداد المدرسين بمقاطعة قامشلو، في خطوة من شأنها إتاحة الفرصة للطلاب الذين نجحوا في الصف الثاني عشر، ولم يتمكنوا من التسجيل في جامعات شمال وشرق سوريا".

أكدت شيلان أن افتتاح المعهد خطوة مهمة وإيجابية في سبيل تطوير القطاع التعليمي والتدريسي في روج آفا، وتابعت: "طلابنا سيبنون مستقبلاً متطوراً لأطفالنا، وعلى هذا الأساس سنتمكن من خطو خطوات مهمة من ناحية تطوير القطاع التعليمي في المنطقة".

بدوره، رحّب الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، محمد صالح عبدو بجميع الحضور وبارك افتتاح المعهد لجميع شهداء الحرية، وقال: "لولا شهداؤنا لما حققت الإدارة الذاتية وشعبنا جميع هذه المكتسبات في المنطقة بشكل عام، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الذي كان له دور مهم في افتتاح هذا المعهد".

أكد عبدو أن هذه الخطوة هامة لجميع شعوب المنطقة في سبيل تحضير المدرسين وتطوير القطاع التعليمي في شمال وشرق سوريا، وبيّن: "المعهد يضم 9 اختصاصات مهمة للمنطقة، فمنذ بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم يتم التحضير لافتتاح المعهد، حيث افتتحنا قبل مدة معهداً لإعداد المدرسين في مقاطعة الحسكة أيضاً"، مضيفاً: "إن مدة التدريس في المعهد عامان، وإن هناك ثمانية أقسام رئيسة في المعهد، وهي "اللغة الكردية، علم الأحياء والفيزياء والكيمياء، الرياضيات، اللغة الإنكليزية، الموسيقى، الرسم، الرياضة، الصناعة (تقنيات وميكانيك)".

وبعد الانتهاء من الكلمات، ألقيت عدة قصائد الشعر من قبل الشاعر فرهاد مردي، وتقديم عدة فقرات غنائية ثورية من قبل الفنان عبد الرحيم، وعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور، ومن ثم قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد تولهلدان.

هذا ويضم معهد أعداد المدرسين في مقاطعة قامشلو، 376 طالبـ/ـة من المكون العربي والكردي، بالإضافة إلى حوالي الـ 50 معلمـ/ـة من كافة الاختصاصات.

(آ)

ANHA