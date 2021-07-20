وفي خطوة لتثبيت الاحتلال التركي وتتريك الشمال السوري، زار اليوم وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” مدينتي عفرين و اعزاز السوريتين المحتلتين بريف حلب الشمالي في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

حيث زار "سليمان صويلو” مديرات الأمن العام والشرطة في كل من مدينتي اعزاز وعفرين في ريف حلب الشمالي، وجاءت هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع على جريمة الاحتلال التركي بتدنيس مزارات شهداء عفرين، وانتشال رفات الشهداء في مقبرة داخل مدينة عفرين والادعاء بأنها مقبرة جماعية.

وشملت زيارته مشفى عفرين الذي تعرض لقصف بالصواريخ بداية حزيران يوليو الجاري، وتفقده والمدينة المحتلة.

كما شهدت مدينتي عفرين واعزاز استنفار أمني كبير للمرتزقة قبيل زيارة الوزير التركي للأراضي السورية.

(ل)

ANHA