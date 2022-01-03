​​​​​​​لتشجيعهم على الاهتمام بالموسيقا الكردية.. احتفالية لفرقة أوكيسترا أطفال روج آفا في قامشلو

وأقامت فرقة أوكيسترا أطفال روج آفا التابعة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، احتفالية في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، بهدف عرض مهارات الأطفال المشاركين في الفرقة لعائلاتهم وتشجيعهم على الاهتمام بالفن والموسيقا الكردية.

وتأسست فرفة أوكيسترا أطفال روج آفا بهدف تعليم الأطفال الكرد العزف على الآلات الموسيقية، وتعريفهم بالألحان والموسيقا الشعبية الكردية، حيث تضم الفرقة ما يقارب 30 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عاماً، معظمهم من مدينة قامشلو.

وحول ذلك أوضحت الفنانة والإدارية في فرقة أوكيسترا أطفال روج آفا، مزكين طاهر، لوكالتنا أنهم نظموا هذه الاحتفالية لعرض المهارات الموسيقية للأطفال المشاركين في فرقة أوكيسترا لعائلاتهم، وإبعاد الأطفال عن أجواء الحرب القائمة في شمال وشرق سوريا وسوريا عامة، وتشجيعهم أكثر على الاهتمام بالفن والموسيقا الكردية.

وبيّنت مزكين طاهر: "بدأت فرقة أوكيسترا أطفال روج آفا بتعليم وتدريب الأطفال منذ حوالي 8 أشهر على الآلات الموسيقية المختلفة الكردية والكلاسيكية (كالبزق، الغيتار، البيانو، الطنبور، القانون، المزمار والكمان وغيرها)".

واختتمت الاحتفالية بعزف كل طفل على آلته الموسيقية، وتقديم فقرات غنائية شعبية كردية خاصة بالأطفال.

( كروب/ل)

ANHA