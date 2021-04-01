​​​​​​​لتقديم الرعاية الصحية له.. نافالني يعلن الإضراب عن الطعام

وبدأ المعارض الروسي أليكسي نافالني، إضرابًا عن الطعام يوم أمس، في محاولة لإجبار السجن الذي يحتجزه خارج موسكو على تقديم الرعاية الطبية المناسبة له لما قال إنه ألم حاد في ظهره وساقيه، بحسب وكالة رويترز.

وأصبح مصير نافالني، أحد أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في بؤرة الاهتمام بعد أن قال الأسبوع الماضي إن إيقاظ حارس له كل ساعة أثناء الليل يرقى إلى مستوى التعذيب وإن نداءاته للحصول على العلاج الطبي قد تم تجاهلها.

وكتب الأربعاء على إنستغرام أن ألم الظهر الذي تسبّب في السابق بتخدّر ساقه اليمنى بدأ الآن يتسبب بفقدانه الإحساس أيضًا في ساقه اليسرى.

وأضاف "بدأت إضرابًا عن الطعام للمطالبة باحترام القانون والسماح لطبيب من الخارج بزيارتي".

وقال الأربعاء إنه بدلًا من تأمين العلاج الطبي له تستمر السلطات بتعذيبه بواسطة "الحرمان من النوم".

واعتقل نافالني في روسيا منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي بعد عودته من ألمانيا، حيث خضع للعلاج بعد تعرضه لمحاولة تسميم بغاز أعصاب في آب/ أغسطس، وحمّل الكرملين مسؤولية محاولة تسميمه.

والشهر الماضي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتُهم احتيال قديمة يقول حلفاؤه والحكومات الغربية إنها موجهة سياسيًّا.

(م ش)