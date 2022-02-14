​​​​​​​لتنمية مهارات الطلبة.. تنظيم مسابقة شعرية في ناحية كركي لكي

بهدف تنمية المهارات الشعرية لدى الطلبة، نظمت لجنتا إدارة المدارس ونشاطات المدارس في ناحية كركي لكي، صباح اليوم، مسابقة شعرية باسم الشهيد" بهدينان كوباني" تكريماً لنضاله وكفاحه في حركة الشبيبة الثورية السورية، الذي استشهد في مدينة كوباني بتاريخ الـ 25 من كانون الأول العام الفائت.

شارك في المسابقة ٣٦ طالب/ـة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في مركز نقابة العمال ببلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو.

وحضر المسابقة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، إداريون في لجنتي إدارة المدارس ونشاطات المدارس بالإضافة إلى أعضاء حركة الطلبة الديمقراطيين.

تلاه إلقاء عدة أبيات شعرية في مختلف المواضيع باللغتين العربية والكردية، وتنوعت الأبيات في وصف الوطن ونضال ومقاومة الشهداء.

في الختام، قيّمت اللجنة المشرفة على المسابقة أداء وأسلوب الطلبة ليفوز 8 منهم، فيما تم تكريم كافة الطلاب المشاركين في المسابقة بشهادات تقدير.

(ك-ع/ آ)

ANHA