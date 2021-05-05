وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إن حظر المنظمة يعد ضربة "لتنظيم الإخوان"، وتجفيفًا لمنابع تمويل أذرعه في العالم، مؤكدًا أن العديد من المنظمات التابعة للمنظمة تم حظرها أيضًا.

وقال ستيف ألتر المتحدث باسم زيهوفر، عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء، إن "الشبكة تموّل الإرهاب حول العالم بالتبرعات" التي تجمعها.

وعن ضرورة الخطوة لوقف التمويلات الإرهابية نقل ألتر عن زيهوفر قوله: "إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله".

وذكر وزير الداخلية الألماني أن الجماعة ومنظمة أخرى تابعة لها "تنشران نظرة سلفية في العالم وتمولان الإرهاب في مختلف أرجائه تحت ستار المساعدات الإنسانية".

من جانبها كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الشرطة فتشت مباني في عشر ولايات ألمانية في إطار خطوة لحظر نشاط المنظمة.

وكانت الشرطة داهمت في 2019 مقار منظمتي أنصار الدولية و"المقاومة العالمية-غوث"، للاشتباه في تمويلهما لحركة حماس الفلسطينية المدرجة على القوائم الأوروبية السوداء للمنظمات "الإرهابية".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن حظر منظمة أنصار يرجع إلى أن المنظمة تجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات "الإرهابية" في الخارج، وتحديدًا "جبهة النصرة" في سوريا، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال.

ويرى مراقبون أن التحذيرات الأمنية الألمانية الصادرة مؤخرًا بشأن النشاط المتزايد لجماعة "الإخوان الإرهابية"، وخطورتها على المجتمع الألماني، سوف تؤدي إلى تضييق الخناق على "التنظيم" والجمعيات التابعة له في برلين وعدد من الدول الأوروبية، وربما حظره في المستقبل.

(ش ع)