​​​​​​​لتكريس وقف إطلاق النار... بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية يوم الأربعاء القادم

وقال مصدر مطلع على التخطيط لوكالة رويترز، إن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس في إطار جهود واشنطن للبناء على الهدنة في غزة.

ولم ينشر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون والفلسطينيون خط سير بلينكن الكامل. وأعلنت وزارة الخارجية عن زيارته يوم الخميس، قائلة إنه "سيناقش جهود التعافي والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال المصدر إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل زيارة لمصر التي توسطت في هدنة غزة بين إسرائيل وحماس، وكذلك إلى الأردن.

وفي سياق متصل، نقل موقع "والا" عن مسؤول فلسطيني، أن وفدًا مصريًّا سيصل إلى رام الله يوم السبت بعد مغادرة غزة، حيث سيقوم الوفد بإجراء مشاورات مع القيادة الفلسطينية.

(م ش)