​​​​​​​لتأمين احتياجات المواطنين.. مؤسسة نوروز تفتتح فرعين جديدين لها في مدينة قامشلو

في خطوة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين في ظل الانخفاض المستمر لليرة السورية أمام الدولار الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، افتتحت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية اليوم، فرعين جديدين في القسمين الشرقي والغربي لمدينة قامشلو.

وتؤمّن المؤسسة الاستهلاكية المواد الغذائية الأساسية كـ "الزيوت النباتية، والسكر، والأرز، والشاي، وأنواع المعلبات كافة، والبقوليات، ومواد التنظيف"، بأسعار تناسب دخل المواطنين.

جاء افتتاح الفرعين الجديدين للمؤسسة نتيجة زيادة الطلب والإقبال الشديد على الفرع الأول، وذلك بحضور عوائل الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية، وقصت شريط الافتتاح لفرع المؤسسة في القسم الغربي والدة الشهيد، فاضل محمد الذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع، حمدية محمد، فيما قصت فاطمة محمود زوجة الشهيد أكرم العلي شريط افتتاح فرع المؤسسة في القسم الشرقي من المدينة.

هذا ويقع الفرع الغربي بجانب حديقة سوق حطين، أما الفرع الشرقي فيقع عند مفرق حي علايا.

على هامش افتتاح الفرع الغربي، أشارت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة، هدية علي، أن "الهدف من افتتاح فرعين للمؤسسة هو مساعدة المواطنين لتأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار تناسب دخلهم المادي".

يذكر أن خلية الأزمة التي شكلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية عقب تطبيق العقوبات الأميركية على سوريا، عمدت إلى افتتاح أفرع لمؤسسة نوروز في مناطق شمال وشرق سوريا كافة، ودعمتها بالمواد الغذائية الأساسية لتخفيف آثار العقوبات على المواطنين.

(آ)

ANHA