​​​​​​​لتأمين احتياجات الأهالي...تفعيل فرن برخدان في حي الشّيخ مقصود

يقطن في حيّي الشّيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب أكثر من 150 ألف نسمة، قسم كبير منهم لجؤوا إليهما نتيجة توفّر الأمن والاستقرار في الحيين.

وتعرّض فرن "برخدان" في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود لهجمات وسرقة من قبل مرتزقة جيش الاحتلال التركي في عام 2016، ولم يبقَ شيء فيه، فقام مركز الاقتصاد بتفعيل هذا الفرن من جديد في شارع 20 بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بعد الموافقة على المشروع من قبل المجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك لتخفيف الأعباء عن الأهالي.

ثلاثة أفران تعمل لخدمة الأهالي

ويوجد ضمن الحيين ثلاثة أفران وهي "فرن توفيق في القسم الشرقي، برخدان في القسم الغربي من حيّ الشيخ مقصود، وفرن السلام في حي الأشرفية"، وتعمل هذه الأفران من الساعة الـ 8 مساءً حتّى الساعة الـ 5 صباحاً.

ويعمل فيها 9 عمّال يقومون بوضع الخبز في الأكياس وإرساله في الصباح الباكر إلى مراكز التوزيع ضمن الأحياء لتوزيعها على الأهالي عن طريق البطاقات.

وبهذا الخصوص، تحدّث الإداريّ في مركز الاقتصاد الاجتماعي آزاد معمو لوكالتنا: "إنّ الهدف من هذا المشروع هو تخفيف العبء عن الأهالي، لأنّه يوجد ضمن الحيين مخبزان يعملان، ولم يتمكّنا من تخفيف هذا العبء، لذلك قمنا بتفعيل فرن برخدان من أجل تأمين احتياجات الأهالي".

ونوّه معمو بأنّهم سيقومون في الأيام القادمة بالعمل على تفعيل فرن آلي حديث ضمن الحي ليكون في خدمة الأهالي.

ويعاني مركز الاقتصاد الاجتماعي في الحيّ من صعوبة في تأمين مادّة الطحين والمازوت، بسبب قطع الطّرقات بين الفينة والأخرى من قبل حكومة دمشق.

والجدير بالذكر، أنّه بعد انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء العالم عام 2019، قام المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية باتخاذ إجراءات من أجل حماية المواطنين من هذا الوباء، وعليه تمّ افتتاح 22 مركزاً ضمن الحيين من قبل مركز الاقتصاد لتوزيع مادة الخبز على المواطنين، بهدف عدم تجمّع المواطنين أمام الأفران.

(إ)

ANHA