​​​​​​​لشرح الأوضاع السياسية حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ يجتمع بأهالي بلدة تل أحمد

وعُقد الاجتماع في مقرّ مجلس بلدة تل أحمد، حضره وجهاء العشائر في بلدة تل أحمد وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، والعشرات من أهالي الناحية.

بدأ الاجتماع بوقوف الحضور دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي غالب السعدون، تحدّث فيها عمّا يشهده شمال وشرق سوريا من اعتداءات متواصلة من قبل دولة الاحتلال التركيّ، واستهدافها جميع المكوّنات.

وأكّد السّعدون: "أنّ على أهالي المنطقة اتّخاذ موقف ثابت من هذه الهجمات المتكرّرة على مناطقهم لأنّنا أبناء هذه الأرض والقرار قرارنا، ونحن مع الحوار السوريّ- السوريّ ورفض التدخّلات الخارجية".

ونوّه السعدون إلى أن اختيار الفئة الشابة من جميع المكونات في مجتمعنا هو لإحداث الإشكاليات ضمن المجتمع، وجعلهم مرتزقة بدلاً من الدفاع عن بلدهم، فقال: "إنّ الدول تصدّر أزماتها عبر شعبنا، وتزجّ بشبابنا كمرتزقة في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل".

أمّا صالح الخلف العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، فبيّن: "أنّ الأزمة مستمرّة وبشكل مكثّف، والحرب بين قوى الحداثة الرأسمالية نفسها وبين دول المنطقة على النفط والطرق التجارية، وأنّ كلّ القوى تحاول قدر الإمكان توسيع نفوذها لنيل أكبر قدر ممكن من المصالح".

تلا ذلك مناقشات واستفسارات من قبل الأهالي أجابت عليها روجدا حسن الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي، وقالت: "هناك أمور مهمّة يجب التركيز عليها، وخاصّة الأمور التي تمارسها الدولة التركية عن طريق الخلايا الموجودة على الأراضي السورية والهدف منها زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، لذا يجب أن يتكاتف الأهالي والتعاون مع قواهم الأمنية لإحباط مخططات الخلايا".

(ش أ/ إ)

ANHA