​​​​​​​لسد النقص.. المجمع التربوي في الشدادي يستلم دفعة من المقاعد الدراسية

استكمالاً لخطة مديرية التربية في مقاطعة الحسكة، لتلافي نقص المقاعد الدراسية في ناحية الشدادي وقراها، باشرت بتوزيع المقاعد الدراسية.

وشملت الدفعة الأولى 300 مقعداً، وسلّمت للمجمع التربوي في ناحية الشدادي، لسد النقص في المدارس، ولافتتاح وتجهيز مدارس جديدة في قرى ريف الشدادي.

وتعمل التربية مع المجمع في الشدادي، على افتتاح 6 مدارس في ريف الناحية، بعد شكاوى قدمت للمجتمع من قبل أهالي القرى التي دمرت مدارسهم.

الإداري في مجمع الشدادي، علاء الإبراهيم، أشار إلى أن 100 مقعداً ستسلم إلى مدارس الناحية، والعدد الباقي سيوزع على مدارس الريف، لافتاً أن هناك 6 مدارس جاري العمل على تجهيزها مطلع العام الدراسي القادم.

وأكد الإبراهيم في حديثه أن هناك دفعات قادمة خلال الأيام المقبلة لسد حاجة الناحية والريف بالكامل.

هذا وتوقفت العملية التعلمية في المدارس بمناطق شمال وشرق سوريا، بعد ظهور خطر انتشار فيروس كورونا، فيما تعمل هيئة التربية في الإدارة الذاتية على بث الدروس عبر التلفاز، ووسائل التواصل.

(ب د/هـ ن)

ANHA