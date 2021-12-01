​​​​​​​لردع موسكو.. أوكرانيا تطالب الناتو بفرض عقوبات على روسيا

وحثت أوكرانيا حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء على التحضير لعقوبات اقتصادية على روسيا وتعزيز التعاون العسكري مع كييف، حيث انضمت الأخيرة إلى إجراء محادثات مع التحالف الغربي حول كيفية ردع روسيا من هجوم جديد بعد أن حشدت قواتها بالقرب من حدودها، بحسب وكالة رويترز.

وأصبحت أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح الآن إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، نقطة اشتعال محتملة بين روسيا والغرب حيث تدهورت العلاقات إلى أسوأ مستوى لها في العقود الثلاثة منذ انتهاء الحرب الباردة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحفيين لدى وصوله إلى إجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في ريغا "سندعو الحلفاء إلى الانضمام إلى أوكرانيا في وضع حزمة الردع".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "كجزء من هذه الحزمة، يتعين على الناتو إعداد عقوبات اقتصادية ضد روسيا في حال قررت اختيار السيناريو الأسوأ"، مشيرًا أنه يتعين على الحلف أيضًا تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع أوكرانيا.

وقال كوليبا: "نحن واثقون من أننا إذا انضممنا إلى الجهود، وإذا عملنا بطريقة منسقة، فسنكون قادرين على ردع الرئيس بوتين وتثبيطه عن اختيار السيناريو الأسوأ، وهو عملية عسكرية".

وصرح وزير الخارجية الدانماركي، جيبي كوفود، للصحفيين فور وصوله لحضور جلسة الناتو أن أي عملية عسكرية من شأنها أن تنتهك سيادة أوكرانيا ستقابل "بعواقب وخيمة" وأن الدانمارك مستعدة للتعامل مع عقوبات "شديدة".

ورددت تعليقاته صدى تصريحات حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، اللتين وجهتا يوم الثلاثاء تحذيرات صارخة لروسيا بأنها ستدفع ثمنًا باهظًا لأي "عدوان" عسكري جديد ضد أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين بعد اليوم الأول من المحادثات بين الحلفاء الثلاثين في ريجا إن "أي عدوان روسي مستقبلي ضد أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ وله عواقب سياسية واقتصادية خطيرة على روسيا".

وردّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقول إن روسيا ستضطر إلى التصرف إذا وضع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة صواريخ في أوكرانيا يمكن أن تضرب موسكو في غضون دقائق.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه سيكون لديه المزيد ليقوله بشأن هذه القضية اليوم الأربعاء بعد التشاور مع حلفاء الناتو.

كما حذر كوليبا من اعتراف بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا، بشبه جزيرة القرم، بعد أن قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن شبه جزيرة القرم أراضٍ روسية بشكل قانوني، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وأضاف كوليبا أن "الاعتراف المحتمل لبيلاروسيا بشبه جزيرة القرم المحتلة سيكون نقطة اللا عودة في علاقاتنا الثنائية، وسنعمل وفق لذلك؛ لأن شبه جزيرة القرم بالنسبة لنا ليست مجالًا للتسويات".

(م ش)