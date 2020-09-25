​​​​​​​لقاء يجمع وزيري خارجية الإمارات واليونان والأخيرة تجدد دعمها لقبرص

ويلتقي وزير خارجية الإمارات بوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على خلفية التوترات في شرق المتوسط.

وسبق للطرفين أن أكدا في اتصالات سابقة بينهما، رفضهما لأي إجراءات تهدد الاستقرار في شرق البحر المتوسط، وشددا على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.

وفي سياق متصل، أعلنت اليونان دعمها للموقف القبرصي بشأن فرض "عقوبات محددة" على المسؤولين عن أنشطة تركيا شرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس جينيماتاس، إن "اليونان تدعم بقوة موقف قبرص بشأن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات محددة على الأشخاص والكيانات الضالعين في الأنشطة غير القانونية لتركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص".

ويأتي ذلك، في وقت تشهد فيه منطقة شرق المتوسط طيلة الأشهر الماضية توترًا بالغًا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارًا عن دعمه لموقفهما، منتقدًا الإجراءات التركية "غير القانونية".

(ي م)